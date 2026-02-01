Spalletti: “Icardi? Ragazzo perbene ma non lo vogliamo. All’Inter ho dovuto…”

E' fondamentale avere un rapporto con i giocatori che vogliono giocare a calcio e divertirsi, serve qualità e oggi si è vista in campo. Il fatto di non essere mai scollegati dall'andamento della partita, di essere connesso e sfruttare le situazioni, ogni partita è una tappa che ci serve e non è mai quella definitiva, bisogna crescere. Ho già detto ai giocatori che non devono parlare di me ma dei loro compagni di squadra, c'è unione, c'è amicizia e l'entusiasmo"

Su Icardi

"Mi viene domandato di Icardi e Osimhen, di Icardi come calciatore non posso che dire benissimo per il periodo che l'ho allenato. Questo non vuol dire che voglio Icardi, parlo bene di Icardi perché mi ha dato una mano facendo gol. Poi c'erano situazioni nel mezzo che lui portava negli spogliatoi e che invece riguardavano casa e non erano robe da spogliatoio, ho dovuto confrontarmi e dire delle cose. E' sempre così, tu vivi nello spogliatoio come avessi una finestra aperta per il mondo del tifo e di chi ti vuole bene, bisogna prendere delle decisioni. In quel periodo le decisioni le dovevo prendere io, allora feci così. Lui ebbe una reazione, ma il ragazzo è perbene, una persona squisita e un goleador fantastico ma noi non vogliamo Icardi, va bene così? Non si vuole Icardi, stiamo bene così"