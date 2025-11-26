Joao Santos, agente tra gli altri del centrocampista ex Napoli, Jorginho, ha parlato ai microfoni di TMW: "L'Italia ha grandi possibilità di andare al Mondiale. Al di là della sconfitta contro la Novergia, la Nazionale con Gattuso è sulla giusta strada".
Ag. Jorginho: “Scudetto in bilico fino alla fine. La favorita tra Inter, Milan e Napoli è…”
Le dichiarazioni dell'operatore di mercato tra la Nazionale di Gattuso e la lotta Scudetto con l'Inter protagonista
Jorginho pensa al Mondiale?
"Un calciatore in attività, che sta facendo molto bene in una squadra importante come il Flamengo e ha la possibilità di vincere la Libertadores e il campionato si, certo che ci pensa. Il suo sogno è quello di giocare un Mondiale. Se Gattuso ha bisogno, lui c'è. È a disposizione di Gattuso. Se il mister dovesse avere necessità di lui, ne sarebbe felice".
Che Serie A vede?
"Un bel campionato, che si deciderà tra marzo e aprile. Mi sembra un torneo entusiasmante. L'incertezza è il bello del calcio. Inter, Milan e Napoli se la giocheranno fino alla fine. Bello così. Credo comunque che il Napoli sia favorito".
