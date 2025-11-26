FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Ag. Jorginho: “Scudetto in bilico fino alla fine. La favorita tra Inter, Milan e Napoli è…”

news

Ag. Jorginho: “Scudetto in bilico fino alla fine. La favorita tra Inter, Milan e Napoli è…”

Ag. Jorginho: “Scudetto in bilico fino alla fine. La favorita tra Inter, Milan e Napoli è…” - immagine 1
Le dichiarazioni dell'operatore di mercato tra la Nazionale di Gattuso e la lotta Scudetto con l'Inter protagonista
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Joao Santos, agente tra gli altri del centrocampista ex Napoli, Jorginho, ha parlato ai microfoni di TMW: "L'Italia ha grandi possibilità di andare al Mondiale. Al di là della sconfitta contro la Novergia, la Nazionale con Gattuso è sulla giusta strada".

Ag. Jorginho: “Scudetto in bilico fino alla fine. La favorita tra Inter, Milan e Napoli è…”- immagine 2
Getty Images

Jorginho pensa al Mondiale?

"Un calciatore in attività, che sta facendo molto bene in una squadra importante come il Flamengo e ha la possibilità di vincere la Libertadores e il campionato si, certo che ci pensa. Il suo sogno è quello di giocare un Mondiale. Se Gattuso ha bisogno, lui c'è. È a disposizione di Gattuso. Se il mister dovesse avere necessità di lui, ne sarebbe felice".

Ag. Jorginho: “Scudetto in bilico fino alla fine. La favorita tra Inter, Milan e Napoli è…”- immagine 3
Getty Images

Che Serie A vede?

"Un bel campionato, che si deciderà tra marzo e aprile. Mi sembra un torneo entusiasmante. L'incertezza è il bello del calcio. Inter, Milan e Napoli se la giocheranno fino alla fine. Bello così. Credo comunque che il Napoli sia favorito".

Leggi anche
S. Rossi: “Maignan strepitoso contro l’Inter. Il rigore? Bravo a indirizzare...
Chivu: “Sommer? Devo difendere i miei, ecco quando giocherà Martinez. Ho letto Arteta...

© RIPRODUZIONE RISERVATA