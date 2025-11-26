Joao Santos, agente tra gli altri del centrocampista ex Napoli, Jorginho, ha parlato ai microfoni di TMW: "L'Italia ha grandi possibilità di andare al Mondiale. Al di là della sconfitta contro la Novergia, la Nazionale con Gattuso è sulla giusta strada".

"Un calciatore in attività, che sta facendo molto bene in una squadra importante come il Flamengo e ha la possibilità di vincere la Libertadores e il campionato si, certo che ci pensa. Il suo sogno è quello di giocare un Mondiale. Se Gattuso ha bisogno, lui c'è. È a disposizione di Gattuso. Se il mister dovesse avere necessità di lui, ne sarebbe felice".