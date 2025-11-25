FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Chivu: “Sommer? Devo difendere i miei, ecco quando giocherà Martinez. Ho letto Arteta che…”

news

Chivu: “Sommer? Devo difendere i miei, ecco quando giocherà Martinez. Ho letto Arteta che…”

Chivu: “Sommer? Devo difendere i miei, ecco quando giocherà Martinez. Ho letto Arteta che…” - immagine 1
Le parole di Cristian Chivu ai microfoni di Sky Sport in vista del match contro l'Atletico Madrid
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Cristian Chivu ha parlato così alla vigilia del match contro l'Atletico:

"Ci siamo sempre rialzati dopo una sconfitta, mi aspetto la stessa cosa. E' una partita importante, l'Atletico è una squadra seria, dobbiamo proseguire nel nostro cammino"

Chivu: “Sommer? Devo difendere i miei, ecco quando giocherà Martinez. Ho letto Arteta che…”- immagine 2
Getty Images

Cosa deve fare l'Inter?

"L'Atletico assomiglia un po' all'organizzazione del Milan, l'intensità, le ripartenze, la qualità. Dobbiamo essere propositivi, fare attenzione alle preventive, fare un giro palla più veloce di quello del derby ed essere più cinici"

Chivu: “Sommer? Devo difendere i miei, ecco quando giocherà Martinez. Ho letto Arteta che…”- immagine 3
Getty Images

Sommer gioca?

"Devo difendere i giocatori, ne ho 22 a disposizione, sono tutti bravi e tutti meritano di essere all'Inter. Ho letto la filosofia di Arteta, ci sono i giocatori che partono titolari e quelli che finiscono le partite. Martinez avrà le sue opportunità, ha avuto un momento difficile, prima o poi toccherà anche lui quando si sentirà pronto"

Leggi anche
Mancini: “Roma prima per merito. Napoli? Presto per dire sfida scudetto”
ESCLUSIVA Serena: “Vogliono montare caso Lautaro, non c’è. CL facile? Intanto...

© RIPRODUZIONE RISERVATA