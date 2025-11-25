Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Cristian Chivu ha parlato così alla vigilia del match contro l'Atletico:
Chivu: “Sommer? Devo difendere i miei, ecco quando giocherà Martinez. Ho letto Arteta che…”
"Ci siamo sempre rialzati dopo una sconfitta, mi aspetto la stessa cosa. E' una partita importante, l'Atletico è una squadra seria, dobbiamo proseguire nel nostro cammino"
Cosa deve fare l'Inter?
"L'Atletico assomiglia un po' all'organizzazione del Milan, l'intensità, le ripartenze, la qualità. Dobbiamo essere propositivi, fare attenzione alle preventive, fare un giro palla più veloce di quello del derby ed essere più cinici"
Sommer gioca?
"Devo difendere i giocatori, ne ho 22 a disposizione, sono tutti bravi e tutti meritano di essere all'Inter. Ho letto la filosofia di Arteta, ci sono i giocatori che partono titolari e quelli che finiscono le partite. Martinez avrà le sue opportunità, ha avuto un momento difficile, prima o poi toccherà anche lui quando si sentirà pronto"
