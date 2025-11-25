FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste S. Rossi: “Maignan strepitoso contro l’Inter. Il rigore? Bravo a indirizzare Calhanoglu…”

news

S. Rossi: “Maignan strepitoso contro l’Inter. Il rigore? Bravo a indirizzare Calhanoglu…”

S. Rossi: “Maignan strepitoso contro l’Inter. Il rigore? Bravo a indirizzare Calhanoglu…” - immagine 1
Intervistato da Tuttosport, Sebastiano Rossi è tornato sulla prestazione del portiere francese nel derby
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervistato da Tuttosport, Sebastiano Rossi è tornato sulla prestazione di Mike Maignan nel derby. "È stato strepitoso nel derby ed è determinate da inizio campionato. Non mi sorprende vederlo di nuovo a questi livelli e così decisivo: Mike fa la differenza. Speriamo per il Milan che duri a lungo…".

S. Rossi: “Maignan strepitoso contro l’Inter. Il rigore? Bravo a indirizzare Calhanoglu…”- immagine 2
Getty Images

La vittoria sull’Inter porta la firma di Magic Mike. Il francese si è lasciato alle spalle gli alti e bassi dell’ultima stagione?

«È sempre stato un ottimo portiere e nel derby ha sfoderato parate di alto livello. Maignan sta facendo una grandissima stagione. L’ho rivisto al top come nell’anno dello scudetto, quando aveva fatto la differenza trascinando il Milan alla vittoria del campionato. Ora è tornato su quei valori».  

S. Rossi: “Maignan strepitoso contro l’Inter. Il rigore? Bravo a indirizzare Calhanoglu…”- immagine 3
Getty Images

Quanto è stato abile Maignan in occasione del rigore parato a Calhanoglu e quanto invece va considerato demerito del turco?

—  

«Sui rigori è sempre così: da un lato c’è la bravura di chi lo para e dall’altro chi calcia forse poteva fare meglio. In questo caso, però, è stato molto bravo Maignan a indirizzare Calhanoglu sulla conclusione. Si è mosso bene, facendo un paio finte e poi ha battezzato l’angolo dove avrebbe calciato il turco. Anche nella deviazione ha respinto bene la conclusione murando la ribattuta».  

(Tuttosport)

Leggi anche
Chivu: “Sommer? Devo difendere i miei, ecco quando giocherà Martinez. Ho letto Arteta...
Zenga: “Sommer? Forse è un mezzo errore, discutiamone. Il problema è che...

© RIPRODUZIONE RISERVATA