Intervistato da Tuttosport, Sebastiano Rossi è tornato sulla prestazione del portiere francese nel derby

Gianni Pampinella Redattore 25 novembre 2025 (modifica il 25 novembre 2025 | 23:46)

Intervistato da Tuttosport, Sebastiano Rossi è tornato sulla prestazione di Mike Maignan nel derby. "È stato strepitoso nel derby ed è determinate da inizio campionato. Non mi sorprende vederlo di nuovo a questi livelli e così decisivo: Mike fa la differenza. Speriamo per il Milan che duri a lungo…".

La vittoria sull’Inter porta la firma di Magic Mike. Il francese si è lasciato alle spalle gli alti e bassi dell’ultima stagione?

«È sempre stato un ottimo portiere e nel derby ha sfoderato parate di alto livello. Maignan sta facendo una grandissima stagione. L’ho rivisto al top come nell’anno dello scudetto, quando aveva fatto la differenza trascinando il Milan alla vittoria del campionato. Ora è tornato su quei valori».

Quanto è stato abile Maignan in occasione del rigore parato a Calhanoglu e quanto invece va considerato demerito del turco? — «Sui rigori è sempre così: da un lato c’è la bravura di chi lo para e dall’altro chi calcia forse poteva fare meglio. In questo caso, però, è stato molto bravo Maignan a indirizzare Calhanoglu sulla conclusione. Si è mosso bene, facendo un paio finte e poi ha battezzato l’angolo dove avrebbe calciato il turco. Anche nella deviazione ha respinto bene la conclusione murando la ribattuta».

(Tuttosport)