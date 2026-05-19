L'attaccante e capitano dell'Inter, nel corso dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ha toccato numerosi argomenti

Lautaro Martinez, nel corso dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del suo feeling speciale con Marcus Thuram e del confronto con i migliori attaccanti del panorama internazionale: "Se mi sento il Lautaro migliore di sempre? Certamente, perché mi sento molto felice e sicuro quando gioco. Mi muovo con grande spensieratezza, anche a livello tattico. Prima non era così".