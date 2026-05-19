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Lautaro: “Io e Thuram ci completiamo. Miglior centravanti al mondo? Ecco chi è”
Lautaro Martinez, nel corso dell'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del suo feeling speciale con Marcus Thuram e del confronto con i migliori attaccanti del panorama internazionale: "Se mi sento il Lautaro migliore di sempre? Certamente, perché mi sento molto felice e sicuro quando gioco. Mi muovo con grande spensieratezza, anche a livello tattico. Prima non era così".
La ThuLa sembra più efficiente che mai.
"Marcus e io ci siamo capiti piano piano. È un ragazzo solare, speciale. Io sono quello serio. Ci completiamo, anche nei caratteri".
Chi è il miglior centravanti del mondo?
"Harry Kane. Lo metto anche davanti a Haaland per come controlla la palla, per come lega e legge il gioco, per i colpi di testa. Un fenomeno".
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