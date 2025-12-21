Nico Paz, stella del Como, è stato intercettato al Centro Sportivo "La Castellina" per assistere a Sandrio-Folgore Caratese, gara del girone B di Serie D: "Como in Europa? Abbiamo più l'ambizione di migliorare partita dopo partita, di vincere tutte le partite e dopo vediamo dove siamo. Fabregas? È il migliore, è un allenatore molto bravo, il più importante della mia carriera. Sta facendo crescere me e tutta la squadra, sono molto felice di essere con lui.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Nico Paz: “Non penso al Real Madrid. Fabregas? L’allenatore più importante della mia carriera”
news
Nico Paz: “Non penso al Real Madrid. Fabregas? L’allenatore più importante della mia carriera”
Il centrocampista argentino del Como si sta confermando ad altissimi livelli, ma non vuole parlare di futuro
Se penso al Real Madrid? No, non lo so. Penso solo a giocare. Voglio fare il meglio possibile, dopo vediamo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA