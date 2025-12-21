Nico Paz, stella del Como, è stato intercettato al Centro Sportivo "La Castellina" per assistere a Sandrio-Folgore Caratese, gara del girone B di Serie D: "Como in Europa? Abbiamo più l'ambizione di migliorare partita dopo partita, di vincere tutte le partite e dopo vediamo dove siamo. Fabregas? È il migliore, è un allenatore molto bravo, il più importante della mia carriera. Sta facendo crescere me e tutta la squadra, sono molto felice di essere con lui.