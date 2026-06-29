In Argentina il dibattito intorno a Lautaro Martinez è spesso legato ai suoi gol. In questo Mondiale è già andato a segno una volta, ma a incantare gli occhi è stato il suo incredibile apporto alla squadra. C'è chi non se ne accorge e c'è chi invece non vede altra verità. È il caso di Aguero , che si è sbilanciato con dichiarazioni molto forti nei confronti del Toro .

“Non la penso come molti colleghi. Se fossi l’allenatore, schiererei Lautaro in tutte le partite anche se non segnasse”, ha dichiarato Agüero a proposito del Capitano dell'Inter. Il Kun ha aggiunto: “Credo che l’Argentina abbia bisogno di un ‘9’ e Julián Álvarez, secondo me, non è un ‘9’ da area”. Julián può giocare sull’ala, come seconda punta o anche insieme a Leo”. Aguero ha concluso a proposito di Lautaro: “Sono felice per il suo gol perché, da attaccante, gli darà più fiducia in vista della prossima partita. Io lo schiererei sempre”. Il Toro ha all’attivo 38 reti con la maglia della nazionale, ma contro la Giordania ha festeggiato il suo primo gol in una Coppa del Mondo.