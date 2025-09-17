Akanji a InterTV: “Posso portare esperienza, sono in buona condizione. Godiamoci questa vittoria”

Torna la vittoria in casa nerazzurra. Alla prima in Champions League i nerazzurri di Cristian Chivu passano alla Johan Cruijff Arena per 2 a 0, trascinati da Marcus Thuram. Queste le parole di Akanji raccolte nel post partita da InterTv: "Penso di essere un buon difensore fisico che sa giocare la palla da dietro e che può dare apporto a livello di Champions League con l'esperienza internazionale che ho alle spalle. Ho una buona condizione fisica, mi dispiace per la sconfitta con la Juventus. Adesso pensiamo a questa vittoria e poi al Sassuolo