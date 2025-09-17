Dimarco: “Critiche? Ho la coscienza a posto, non mi piace quando…”

Intervenuto ai microfoni di Prime Video al termine di Ajax-Inter, Federico Dimarco ha parlato così del match vinto dai nerazzurri:
Ecco le parole di Dimarco ai microfoni di Prime Video al termine di Ajax-Inter, match vinto 2-0 dai nerazzurri
"Critiche? Finché sono critiche costruttive io ascolto tutto, quando si va sul personale non mi piace perché a volte si esagera. Io ho la coscienza a posto, cerco sempre di dare il massimo per questa maglia e ascolto i consigli del mister"
Voto a Esposito? 7,5. Se faceva gol era 9"
