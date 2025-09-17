De Vrij a InterTV: “Ottimo risultato, solidi in difesa. Con Akanji? Facile con i giocatori forti”

Torna la vittoria in casa nerazzurra. Alla prima in Champions League i nerazzurri di Cristian Chivu passano alla Johan Cruijff Arena per 2 a 0, trascinati da Marcus Thuram. Queste le parole di Stefan De Vrij raccolte nel post partita da InterTv: "Una serata da Inter? L'abbiamo trovata, un ottimo risultato, solidi in difesa e senza subire reti. Abbiamo letto bene tutte le situazioni e il gioco dell'Ajax e abbiamo gestito bene tutta la partita. Oramai ci conosciuamo bene anche con Akanji che è nuovo, non è difficile con giocatori forti, si è inserito molto bene e sa quello che dobbiamo fare, possiamo migliorare ma va bene cosi, abbiamo subito poco. Dobbiamo tornare a far punti in campionato e vincere le partitie"