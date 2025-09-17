Due gol fatti, zero subiti e i primi tre punti in Coppa. L'Inter ricomincia dalla Champions dopo due sconfitte consecutive in campionato. La squadra di Chivu è uscita in maniera convincente dalla gara contro l'Ajax e prova a risollevare la testa dopo un momento delicato vissuto in campionato e che sta preoccupando i tifosi nerazzurri.

Due dei giocatori più contestati della gara contro i bianconeri sono riusciti questa sera a ribaltare i giudizi: Sommer e una parata decisiva che ha tenuto il risultato fermo sullo zero a zero. Thuram poi che ha fatto doppietta, ha esultato, ha fatto la differenza come si chiede sempre a lui. Alla fine della partita di Amsterdam, Stephan de Vrij ha parlato ai microfoni di Amazon Prime. Questo è quanto ha detto: «Era importante come avevo detto vincere e fare risultato dopo due brutte sconfitte. Le prestazioni c'erano ma dobbiamo migliorare. Oggi siamo stati bravi ad andare in vantaggio e a leggere la partita come volevamo. Abbiamo gestito senza soffrire troppo. Quindi bravi».