Il commento del giocatore nerazzurro, ai microfoni di Prime Video, dopo la vittoria in trasferta nella sua Olanda
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano 

Due gol fatti, zero subiti e i primi tre punti in Coppa. L'Inter ricomincia dalla Championsdopo due sconfitte consecutive in campionato. La squadra di Chivu è uscita in maniera convincente dalla gara contro l'Ajax e prova a risollevare la testa dopo un momento delicato vissuto in campionato e che sta preoccupando i tifosi nerazzurri.

Due dei giocatori più contestati della gara contro i bianconeri sono riusciti questa sera a ribaltare i giudizi: Sommer e una parata decisiva che ha tenuto il risultato fermo sullo zero a zero. Thuram poi che ha fatto doppietta, ha esultato, ha fatto la differenza come si chiede sempre a lui. Alla fine della partita di Amsterdam,  Stephan de Vrij  ha parlato ai microfoni di Amazon Prime. Questo è quanto ha detto:  «Era importante come avevo detto vincere e fare risultato dopo due brutte sconfitte. Le prestazioni c'erano ma dobbiamo migliorare. Oggi siamo stati bravi ad andare in vantaggio e a leggere la partita come volevamo. Abbiamo gestito senza soffrire troppo. Quindi bravi». 

-Prestazione e risultato, che ti ha colpito di più?

Entrambi, meglio giochi e più risultati porti a casa. Portiamo avanti i nostri principi anche se i risultati non sono arrivati. Non abbiamo preso gol, sono stati bravi in contropiede su un'azione ma abbiamo gestito bene, non mi ricordo loro grandi occasioni. Abbiamo fatto bene e abbiamo fatto quello che richiedeva la partita. 

(Fonte: Amazon Prime)

