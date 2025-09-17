Intervenuto ai microfoni di Prime Video al termine di Ajax-Inter, Marcus Thuram ha parlato così:
Thuram: “Felice per la vittoria, ora tutto il mondo conosce Pio. Polemica Juve? La gente…”
Ecco le parole di Thuram ai microfoni di Prime Video al termine di Ajax-Inter, match vinto 2-0 dai nerazzurri
"Due gol, due angoli fatti bene da Calhanoglu. Abbiamo vinto senza subire gol, siamo felici. Dovevamo rispondere dopo la partita persa con la Juve e l'abbiamo fatto. Sono tre punti importanti"
"L'importante è che l'Inter vinca, abbiamo fatto una partita seria, ora siamo concentrati sul Sassuolo. Tutta l'Italia e tutto il mondo ora conoscono Pio, lui e Bonny ci danno una grande mano e siamo felici"
"Libero dopo le polemiche con la Juve? Non è questione di libero o no, ormai è il passato. La gente interpreta come vuole ma darò tutto per l'Inter"
