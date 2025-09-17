Presente negli studi di Sky Sport, Goran Pandev ha parlato di Ajax-Inter a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara. Queste le parole dell'ex giocatore: "Pio Esposito? È una bellissima cosa, è un ragazzo che è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter. speriamo faccia una bella partita, non è facile perché c'è la pressione, la senti perché è la Champions. Chivu? È un ragazzo sensibile, però con carattere forte".