Presente negli studi di Sky Sport, Goran Pandev ha parlato di Ajax-Inter a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara. Queste le parole dell'ex giocatore: "Pio Esposito? È una bellissima cosa, è un ragazzo che è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter. speriamo faccia una bella partita, non è facile perché c'è la pressione, la senti perché è la Champions. Chivu? È un ragazzo sensibile, però con carattere forte".
Pandev: “Inter ha fatto un bel mercato. Chivu? Speravo cambiasse. Pio Esposito…”
Le dichiarazioni dell'ex giocatore rilasciate negli studi di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio di Ajax-Inter
"La panchina dell'Inter è tosta, pensavo avesse il coraggio di cambiare, ma il tempo lo dirà. Io spero che farà bene, conosce bene questo ambiente, vuole fare bene. Spero che le sue idee le metta in campo il più in fretta possibile. Fino adesso abbiamo visto in campo la vecchia guardia, ragazzi che da anni fanno bene, ma si deve cambiare e mettere ragazzi freschi dentro, l'Inter per me ha fatto un bel mercato".
