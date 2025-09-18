Chivu a InterTV: “Mancano 7 gare, contento per i ragazzi. Lo meritano. Ecco cosa mi è piacuto”

Torna la vittoria in casa nerazzurra. Alla prima in Champions League i nerazzurri di Cristian Chivu passano alla Johan Cruijff Arena per 2 a 0, trascinati da Marcus Thuram. Queste le parole di mister Chivu raccolte nel post partita da InterTv: "Mancano ancora 7 partite in questa fase a gironi. Abbiamo fatto una gara di maturità e coraggio. La portiamo a casa che è la cosa fondamentale. Prendiamoci il fatto che i nostri problemi non sono finiti, questa è la Champions, la squadra ha dimostrato per maturità di saperci fare. Lavorano sodo, sono felice per loro perchè se lo meritano. A volte le ingiustizie subite le puoi riscattere. Cosa mi è piaciuto? La maturità"