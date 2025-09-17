Dimarco a InterTV: “Adesso ripartire anche in campionato. Sassuolo ostico”

Torna la vittoria in casa nerazzurra. Alla prima in Champions League i nerazzurri di Cristian Chivu passano alla Johan Cruijff Arena per 2 a 0, trascinati da Marcus Thuram. Queste le parole di Dimarco raccolte nel post partita da InterTv: "Era importante tornare alla vittoria dopo due sconfitte in campionato siamo usciti da questo momento negativo con questa vittoria. Ora dobbiamo partire forte in campionato il Sassuolo è un avversario ostico e dovremo dare il massimo"