Esposito: “Contento della mia prestazione. Dimarco mi dà 7,5? Se avessi fatto gol…”

Ecco le parole di Pio Esposito ai microfoni di Prime Video al termine di Ajax-Inter, match vinto 2-0 dai nerazzurri
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Prime Video al termine di Ajax-Inter, Francesco Pio Esposito ha parlato così:

"Che voto mi do? Difficile darsi un voto da solo a caldo, sono contento della prestazione della squadra. Era questa la cosa più importante ma sono contento. Per Dimarco sono da 7,5? Ringrazio, magari facendo un gol avrei preso 8 ma per il gol c'è tempo"

"Quando vado in campo cerco di portare sempre il mio gioco a tutti i livelli, credo di esserci riuscito bene stasera e sono contento. La famiglia mi ha fatto complimenti, ero allo stadio quando ha giocato lui in Champions con l'Inter, sono contento che sia rimasto in famiglia"

