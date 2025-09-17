Intervenuto ai microfoni di Prime Video al termine di Ajax-Inter, Francesco Pio Esposito ha parlato così:
Esposito: “Contento della mia prestazione. Dimarco mi dà 7,5? Se avessi fatto gol…”
Ecco le parole di Pio Esposito ai microfoni di Prime Video al termine di Ajax-Inter, match vinto 2-0 dai nerazzurri
"Che voto mi do? Difficile darsi un voto da solo a caldo, sono contento della prestazione della squadra. Era questa la cosa più importante ma sono contento. Per Dimarco sono da 7,5? Ringrazio, magari facendo un gol avrei preso 8 ma per il gol c'è tempo"
"Quando vado in campo cerco di portare sempre il mio gioco a tutti i livelli, credo di esserci riuscito bene stasera e sono contento. La famiglia mi ha fatto complimenti, ero allo stadio quando ha giocato lui in Champions con l'Inter, sono contento che sia rimasto in famiglia"
