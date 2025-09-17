Francesco Pio Esposito, centravanti dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l'Ajax in Champions League: "Alla fine siamo al top del livello qui, ma quando gioco cerco di puntare sulle mie caratteristiche e le mie certezze, lavorare tanto per la squadra col fisico: come lo facevo in B cerco di farlo ovunque, è andata bene e sono contento.
Esposito: “Ho 20 anni e grandi margini: ecco i miei punti di forza e dove migliorare”
A chi mi ispiro? A me piace tanto Dzeko, ho avuto la fortuna di vederlo ad Appiano in Primavera: mi è sempre piaciuto il suo stile di gioco con la squadra. Poi i miei compagni sono di livello top mondiale, Thuram l'ha dimostrato ancora: da loro cerco di rubare ogni giorno.
Punti deboli e di forza? Sto lavorando ogni settimana sull'esplosività e la rapidità nei primi passi, posso migliorare su tutto, ho 20 anni e ho tanti margini. Punto di forza è la protezione della palla, far giocare bene la squadra e la presenza in area".
