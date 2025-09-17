FC Inter 1908
Esposito: “Ho 20 anni e grandi margini: ecco i miei punti di forza e dove migliorare”

Esposito: “Ho 20 anni e grandi margini: ecco i miei punti di forza e dove migliorare” - immagine 1
Francesco Pio Esposito, centravanti dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l'Ajax in Champions League
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Francesco Pio Esposito, centravanti dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l'Ajax in Champions League: "Alla fine siamo al top del livello qui, ma quando gioco cerco di puntare sulle mie caratteristiche e le mie certezze, lavorare tanto per la squadra col fisico: come lo facevo in B cerco di farlo ovunque, è andata bene e sono contento.

Esposito: “Ho 20 anni e grandi margini: ecco i miei punti di forza e dove migliorare”- immagine 2
Getty Images

A chi mi ispiro? A me piace tanto Dzeko, ho avuto la fortuna di vederlo ad Appiano in Primavera: mi è sempre piaciuto il suo stile di gioco con la squadra. Poi i miei compagni sono di livello top mondiale, Thuram l'ha dimostrato ancora: da loro cerco di rubare ogni giorno.

Esposito: “Ho 20 anni e grandi margini: ecco i miei punti di forza e dove migliorare”- immagine 3
Getty Images

Punti deboli e di forza? Sto lavorando ogni settimana sull'esplosività e la rapidità nei primi passi, posso migliorare su tutto, ho 20 anni e ho tanti margini. Punto di forza è la protezione della palla, far giocare bene la squadra e la presenza in area".

