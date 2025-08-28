Come riporta Nu.nl, Davy Klaassen ha accolto con entusiasmo la notizia del sorteggio con l’Inter:
Ajax, Klaassen: “Che gioia sfidare l’Inter, speravo di incontrarli perché…”
Il centrocampista olandese rivela la sua gioia per il sorteggio in Champions League con l’Inter, la sua ex squadra
“È davvero bello averli pescati. Era la squadra che speravo di incontrare perché è l’unica squadra della prima fascia nella quale ho giocato.”
Il centrocampista ha aggiunto di non avere altre particolari preferenze:
“Vuoi sempre un sorteggio favorevole, ma ci sono tante squadre forti. L’unico aspetto negativo è la trasferta molto lunga contro il Qarabag.”
