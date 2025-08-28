Negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha fatto il punto anche sull'Inter dopo i sorteggi della prima fase della Champions League

"Chi vincerà la Champions? Secondo me sarà l'anno del Barcellona, che dovrà aver imparato dai peccati della scorsa stagione. Tutte le squadre italiane hanno la missione di arrivare almeno ai playoff e credo che ce la possano fare".