Negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha fatto il punto anche sull'Inter dopo i sorteggi della prima fase della Champions League. Ecco le sue parole:
Condò: "Inter impressionante con il Toro. Se arriva ai quarti di Champions ha fatto il suo"
"Chi vincerà la Champions? Secondo me sarà l'anno del Barcellona, che dovrà aver imparato dai peccati della scorsa stagione. Tutte le squadre italiane hanno la missione di arrivare almeno ai playoff e credo che ce la possano fare".
"Soprattutto Napoli e Inter: i nerazzurri mi hanno impressionato nell'esordio in campionato contro il Torino, anche se una partita non può essere esaustiva. Secondo me, se queste due arrivano ai quarti di finale, hanno fatto il loro, per andare più avanti servirebbe una grande impresa".
(Fonte: Sky Sport)
