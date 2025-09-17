"Per me sarà una partita speciale, all'Inter ho vissuto un anno bello con la vittoria dello scudetto. Siamo una squadra che sta crescendo, abbiamo un nuovo staff. All'inizio non è facile, ma stiamo crescendo e vogliamo migliorarci sempre. Dell'Inter sento ancora Dumfries, de Vrij e a volte anche Calhanoglu. In questi giorni ci siamo sentiti, siamo amici, ma adesso c'è la partita. Ne riparliamo dopo".