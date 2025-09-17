Al Corriere dello Sport, Maarten Stekelenburg, ex portiere, ha parlato così del match di stasera tra Ajax e Inter

Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, Maarten Stekelenburg, ex portiere, ha parlato così del match di stasera tra Ajax e Inter: «Penso che entrambe le squadre stiano cercando la loro forma migliore in questo momento. Hanno un nuovo allenatore, tutte e due hanno bisogno di tempo».

Nell'Inter si discute molto del momento di Sommer: da ex portiere, che si è ritirato appena due anni fa, un giudizio?

«Non capisco, non lo vedo tutte le domeniche e finora in questa stagione non ho guardato ogni partita, ma mi sembra che da quando è arrivato a Milano abbia fatto un amazing job (un lavoro straordinario, ndr)».

La Serie A la vede spesso dall'Olanda?

«Devo dire la verità: non guardo tantissimo calcio. La Champions sì, vado con i miei ragazzi allo stadio se l'Ajax gioca in casa, ma per il resto non vedo tutto».

Tornando all'Inter: che ricordo ha della notte del colpo di Lucio? Vi siete sentiti dopo?

«Se devo essere sincero no, non proprio. Non è venuto a trovarmi né mi ha chiamato dopo quell'incidente, ma non ce n'era bisogno, perché queste cose succedono nel calcio. Ricordo però che quando ero in ospedale non ero solo: c'era Wesley Sneijder che veniva a farmi compagnia e a vedere come stessi».