Intervenuto ai microfoni di Prime Video, Denzel Dumfries, esterno dell'Inter, ha parlato così verso la sfida di stasera contro l'Ajax in Champions League: "Siamo arrivati col pensiero di vincere, è l'unico obiettivo che abbiamo: siamo venuti per vincere e iniziare al meglio la Champions League.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Inter, Dumfries: “Qui per vincere! Come cancellare Monaco? Sappiamo come fare”
news
Inter, Dumfries: “Qui per vincere! Come cancellare Monaco? Sappiamo come fare”
A Prime Video, Denzel Dumfries, esterno dell'Inter, ha parlato così verso la sfida di stasera contro l'Ajax in Champions League
Come cancellare Monaco? Siamo professionisti che giocano da tempo, sappiamo come fare: sappiamo superare queste cose, la partita più importante è sempre quella dopo. Siamo totalmente focalizzati sulla partita sapendo che ogni gara è una nuova opportunità e dobbiamo dare il meglio ogni volta che giochiamo"
© RIPRODUZIONE RISERVATA