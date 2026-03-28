"Vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia. In Serie A siamo primi con 6 punti di vantaggio, vogliamo rimanerci fino alla fine e lo stesso vale per la coppa".

"Abbiamo il ritorno in casa contro il Como, speriamo di vincere e portare poi a casa il trofeo. Siamo concentrati su noi stessi, non pensiamo agli altri e non siamo spaventati da nessuno. Dobbiamo vincere le nostre partite e, se succederà, saremo campioni".