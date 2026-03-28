FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Inter, Akanji: “Vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia. Non abbiamo paura di nessuno”

news

Inter, Akanji: “Vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia. Non abbiamo paura di nessuno”

Inter, Akanji: “Vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia. Non abbiamo paura di nessuno” - immagine 1
Dopo Svizzera-Germania, Manuel Akanji, difensore dell'Inter, è stato molto chiaro ai microfoni sulle ambizioni dei nerazzurri
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Dopo l'amichevole persa dalla sua Svizzera contro la Germania per 4-3, Manuel Akanji, difensore dell'Inter, è stato molto chiaro ai microfoni di Sport Mediaset sulle ambizioni dei nerazzurri in questo finale di stagione:

Inter, Akanji: “Vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia. Non abbiamo paura di nessuno”- immagine 2
Getty Images

"Vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia. In Serie A siamo primi con 6 punti di vantaggio, vogliamo rimanerci fino alla fine e lo stesso vale per la coppa".

Inter, Akanji: “Vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia. Non abbiamo paura di nessuno”- immagine 3

"Abbiamo il ritorno in casa contro il Como, speriamo di vincere e portare poi a casa il trofeo. Siamo concentrati su noi stessi, non pensiamo agli altri e non siamo spaventati da nessuno. Dobbiamo vincere le nostre partite e, se succederà, saremo campioni".

(Fonte: Sport Mediaset)

Leggi anche
Esposito a sorpresa: “All’Inter c’era questo giocatore che era una roba...
Dumfries: “Sono stati mesi difficili, l’infortunio non sembrava così grave. La...

© RIPRODUZIONE RISERVATA