Dopo l'amichevole persa dalla sua Svizzera contro la Germania per 4-3, Manuel Akanji, difensore dell'Inter, è stato molto chiaro ai microfoni di Sport Mediaset sulle ambizioni dei nerazzurri in questo finale di stagione:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Inter, Akanji: “Vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia. Non abbiamo paura di nessuno”
news
Inter, Akanji: “Vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia. Non abbiamo paura di nessuno”
Dopo Svizzera-Germania, Manuel Akanji, difensore dell'Inter, è stato molto chiaro ai microfoni sulle ambizioni dei nerazzurri
"Vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia. In Serie A siamo primi con 6 punti di vantaggio, vogliamo rimanerci fino alla fine e lo stesso vale per la coppa".
"Abbiamo il ritorno in casa contro il Como, speriamo di vincere e portare poi a casa il trofeo. Siamo concentrati su noi stessi, non pensiamo agli altri e non siamo spaventati da nessuno. Dobbiamo vincere le nostre partite e, se succederà, saremo campioni".
(Fonte: Sport Mediaset)
© RIPRODUZIONE RISERVATA