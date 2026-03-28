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fcinter1908 news interviste Dumfries: “Sono stati mesi difficili, l’infortunio non sembrava così grave. La caviglia…”

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Dumfries: “Sono stati mesi difficili, l’infortunio non sembrava così grave. La caviglia…”

Dumfries: “Sono stati mesi difficili, l’infortunio non sembrava così grave. La caviglia…” - immagine 1
L'esterno olandese dell'Inter è stato costretto a rimanere ai box per 4 mesi: "Felice di essere di nuovo un calciatore"
Fabio Alampi Redattore 

Denzel Dumfries si è definitivamente messo alle spalle l'infortunio alla caviglia che lo ha costretto a rimanere ai box per 4 mesi. L'esterno dell'Inter ne ha parlato ai microfoni di ESPN al termine dell'amichevole tra la sua Olanda e la Norvegia, match nel quale ha fornito a Reijnders l'assist per il gol del definitivo 2-1: "Un bell'assist, un bel gol di Tijjani. Una vittoria meritata".

Dumfries: “Sono stati mesi difficili, l’infortunio non sembrava così grave. La caviglia…”- immagine 2
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"Ho avuto un lungo infortunio che mi ha tenuto fuori per quattro mesi: sono felice di essere di nuovo un calciatore, una sensazione indescrivibile. Tutto è tornato a posto, ora posso dare di nuovo il massimo: è la terza partita che gioco 90 minuti, cerco di giocarne il più possibile per ritrovare la forma. Sono contento, mi sono ripreso bene".

Dumfries: “Sono stati mesi difficili, l’infortunio non sembrava così grave. La caviglia…”- immagine 3
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"Sono stati mesi difficili perchè all'inizio pensavamo che l'infortunio non fosse troppo grave. Poi è arrivata la notizia che dovevo operarmi. È stato difficile da accettare, era la prima volta che mi succedeva, ma ce l'ho fatta e ora sono al 100%. Ho saltato molte partite con l'Inter, è stata una pillola davvero amara da mandar giù. Cosa hanno fatto esattamente? Sarebbe troppo tecnico. So solo che è tutto a posto!".

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