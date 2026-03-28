L'esterno olandese dell'Inter è stato costretto a rimanere ai box per 4 mesi: "Felice di essere di nuovo un calciatore"

Fabio Alampi Redattore 28 marzo 2026 (modifica il 28 marzo 2026 | 10:09)

Denzel Dumfries si è definitivamente messo alle spalle l'infortunio alla caviglia che lo ha costretto a rimanere ai box per 4 mesi. L'esterno dell'Inter ne ha parlato ai microfoni di ESPN al termine dell'amichevole tra la sua Olanda e la Norvegia, match nel quale ha fornito a Reijnders l'assist per il gol del definitivo 2-1: "Un bell'assist, un bel gol di Tijjani. Una vittoria meritata".

"Ho avuto un lungo infortunio che mi ha tenuto fuori per quattro mesi: sono felice di essere di nuovo un calciatore, una sensazione indescrivibile. Tutto è tornato a posto, ora posso dare di nuovo il massimo: è la terza partita che gioco 90 minuti, cerco di giocarne il più possibile per ritrovare la forma. Sono contento, mi sono ripreso bene".

"Sono stati mesi difficili perchè all'inizio pensavamo che l'infortunio non fosse troppo grave. Poi è arrivata la notizia che dovevo operarmi. È stato difficile da accettare, era la prima volta che mi succedeva, ma ce l'ho fatta e ora sono al 100%. Ho saltato molte partite con l'Inter, è stata una pillola davvero amara da mandar giù. Cosa hanno fatto esattamente? Sarebbe troppo tecnico. So solo che è tutto a posto!".