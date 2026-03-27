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Esposito a sorpresa: “All’Inter c’era questo giocatore che era una roba pazzesca, fenomenale”

Esposito a sorpresa: “All’Inter c’era questo giocatore che era una roba pazzesca, fenomenale” - immagine 1
Sebastiano Esposito, ex centravanti dell'Inter oggi al Cagliari, ha parlato così del giocatore più forte con cui abbia giocato
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Lunga intervista concessa ai microfoni di "Podcasteddu" da parte di Sebastiano Esposito, ex centravanti dell'Inter oggi al Cagliari. Questa la sua risposta alla domanda sul giocatore più forte con cui abbia giocato.

Esposito a sorpresa: “All’Inter c’era questo giocatore che era una roba pazzesca, fenomenale”- immagine 2

"All'Inter avevo un parco attaccanti fenomenale, ma il giocatore più forte con cui ho giocato in quel momento è stato Sensi i primi due mesi: era una roba pazzesca. Poi è stato sfortunato perché falcidiato dagli infortuni, ma era fenomenale: mi ha impressionato molto".

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