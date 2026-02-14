FC Inter 1908
news

Boniek: “Inter favorita, partita molto aperta. Finisce 2-1 con autogol di…”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore alla vigilia di Inter-Juventus, gara valida per il 25° turno di Serie A
Alessandro De Felice
Zbigniew Boniek, ex calciatore bianconero, ha parlato ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport del derby d'Italia tra Inter e Juventus, in programma stasera:

"Onestamente, parte favorita l'Inter. Ma nel calcio non conta niente nel calcio questa cosa. [...] È una partita molto aperta".

Risultato e marcatori?

"Finisce 2-1 per i nerazzurri. Il gol della Juve chi lo segna? Autogol di Zielinski".

Boniek poi aggiunge:

"La Juve non ha il centravanti che segna ma ha giocatori che possono fare gol da un momento all'altro, su qualsiasi palla inattiva".

