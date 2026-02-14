"Una grande squadra come l'Inter, ma non solo l'Inter, deve avere 4 attaccanti titolari oppure due titolari come Lautaro e Thuram, poi ci sono Bonny e Pio Esposito che crescono, si adeguano alla squadra e all'allenatore.

E' importante quello che sta facendo Chivu, li fa crescere e li fa sentire responsabili dando loro la titolarità in alcune partite importanti. Per me è fondamentale avere un parco attaccanti di livello perché ci sono tante partite. Inter-Juve è una partita speciale, ai miei tempi era sentita anche più del Derby"