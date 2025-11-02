FC Inter 1908
Akanji: “Si vede la mano di Chivu”. E sul cambio ruolo con Bisseck risponde così

Le parole di Manuel Akanji ai microfoni di Dazn dopo la vittoria dell'Inter sul campo del Verona: le sue dichiarazioni
L'Inter vince 2-1 a tempo scaduto contro il Verona grazie all'autogol di Frese al termine di un match complicato al Bentegodi.

Ecco le parole di Akanji ai microfoni di Dazn al termine della gara:

"Perché Chivu ha invertito con Bisseck? Non lo so (ride, ndr), forse perché era stato ammonito e non voleva rischiare lui mentre io potevo prendere rischi"

"Si vede la mano di Chivu. Oggi è stata una partita difficile, abbiamo vinto da grande squadra. Vediamo i miglioramenti del mister, che si vinca o che si perda cerchiamo sempre di migliorare"

