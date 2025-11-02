"Poi è cambiata l'inerzia dopo il pareggio. A volte, quando sei lento, perdi la realtà della partita. Loro sono bravi, gli faccio i complimenti, sono allenati bene e sono consapevoli dei loro limiti: quando fanno le cose, le fanno bene e con qualità. Lautaro? Non segna da una settimana, a Bruxelles ha segnato. Non dobbiamo farne un caso. Dal punto di vista della leadership è un esempio per tutti, non è mai facile ogni tre giorni. Non creiamo un caso dove non c'è bisogno. Quello che per me conta è che è un trascinatore. Una settimana senza gol non è un dramma. Quattro partite senza gol in Serie A? Sì, ma io ho anche la Champions da giocare...".
