FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Chivu: “Calha-Ziello? Ero contrario! Si vince anche così. E non vi inventate casi su…”

news

Chivu: “Calha-Ziello? Ero contrario! Si vince anche così. E non vi inventate casi su…”

Chivu: “Calha-Ziello? Ero contrario! Si vince anche così. E non vi inventate casi su…” - immagine 1
Con un po' di fortuna, che non guasta mai, l'Inter ottiene una vittoria che vale doppio sul campo del Verona
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Con un po' di fortuna, che non guasta mai, l'Inter ottiene una vittoria che vale doppio sul campo del Verona. Tre punti che riportano la squadra di Chivu a una sola lunghezza dal Napoli capolista. Queste le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro dopo la partita del Bentegodi a DAZN:

Chivu: “Calha-Ziello? Ero contrario! Si vince anche così. E non vi inventate casi su…”- immagine 2
DAZN

"La scivolata dopo il gol del 2-1? Ho rovinato la divisa, Canali è arrabbiata con me. Vincere così significa accettare anche di soffrire in certe partite, che sono più facili da perdere che da vincere. Si esulta perché ci abbiamo provato fino alla fine, consapevoli che poteva andare anche peggio. Il primo gol? Palombo è l'artefice senza dubbio, anche perché ero contrario allo schema per paura di un contropiede. E' merito del mio staff, che si impegna per portare sempre qualcosa di nuovo sui calci piazzati. Poi, quando hai due come Calhanoglu e Zielinski, è tutto più facile. Diamo credito e complimenti a questo staff, che si impegna e che studia. Loro ci attendevano con il blocco basso, volevamo farli uscire dopo il gol. Abbiamo avuto delle occasioni ma non siamo riusciti a chiuderla".

LEGGI ANCHE

Chivu: “Calha-Ziello? Ero contrario! Si vince anche così. E non vi inventate casi su…”- immagine 3
DAZN

"Poi è cambiata l'inerzia dopo il pareggio. A volte, quando sei lento, perdi la realtà della partita. Loro sono bravi, gli faccio i complimenti, sono allenati bene e sono consapevoli dei loro limiti: quando fanno le cose, le fanno bene e con qualità. Lautaro? Non segna da una settimana, a Bruxelles ha segnato. Non dobbiamo farne un caso. Dal punto di vista della leadership è un esempio per tutti, non è mai facile ogni tre giorni. Non creiamo un caso dove non c'è bisogno. Quello che per me conta è che è un trascinatore. Una settimana senza gol non è un dramma. Quattro partite senza gol in Serie A? Sì, ma io ho anche la Champions da giocare...".

(Fonte: DAZN)

Leggi anche
Zielinski: “Il gol è nato ieri, grazie a Palombo: lo avevamo provato. La...
Calhanoglu: “Felici di aver vinto anche con un po’ di fortuna. L’assist a...

© RIPRODUZIONE RISERVATA