"La scivolata dopo il gol del 2-1? Ho rovinato la divisa, Canali è arrabbiata con me. Vincere così significa accettare anche di soffrire in certe partite, che sono più facili da perdere che da vincere. Si esulta perché ci abbiamo provato fino alla fine, consapevoli che poteva andare anche peggio. Il primo gol? Palombo è l'artefice senza dubbio, anche perché ero contrario allo schema per paura di un contropiede. E' merito del mio staff, che si impegna per portare sempre qualcosa di nuovo sui calci piazzati. Poi, quando hai due come Calhanoglu e Zielinski, è tutto più facile. Diamo credito e complimenti a questo staff, che si impegna e che studia. Loro ci attendevano con il blocco basso, volevamo farli uscire dopo il gol. Abbiamo avuto delle occasioni ma non siamo riusciti a chiuderla".