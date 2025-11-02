FC Inter 1908
Zielinski: “Il gol è nato ieri, grazie a Palombo: lo avevamo provato. La sofferenza…”

Il calciatore di Chivu ha commentato la gara del Bentegodi ai microfoni di Inter TV
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Alla fine della gara contro il Verona, Piotr Zielinski, che ha segnato il gol dell'uno a zero dell'Intersu palla inattiva colpendo al volo una palla da calcio d'angolo servita da Calhanoglu, ha parlato ai microfoni di Inter Tv.

«Vittoria fondamentale, non è facile giocare a quest'ora e loro ci hanno creato tanti problemi, siamo riusciti a vincere siamo contenti e andiamo avanti», ha detto il centrocampista.

Il gol di Zielinski (Getty Images)

-Il gol come è nato?

Ieri, è stato provato in allenamento. Palombo studia queste cose e vari campionati, vede certe opportuinità, lo abbiamo provato ieri. Bellissima palla di Calhanoglu e gran gol. Dobbiamo lavorare su questo punto di forza nostra perché abbiamo ottimi battitori e possiamo sfruttare queste possibilità.

-Mai mollato, vincere gare così sporche dà fiducia...

Si ovviamente, ogni partita non si può vincere "in bellezza". Ci saranno anche partite così, con della sofferenza. Abbiamo vinto e siamo contenti: si poteva fare meglio, ma qualcosa abbiamo creato, potevamo segnare di più ma alla fine abbiamo vinto e conta questo.

-Concentrati già sulla prossima...

Già pensiamo alla CL è così quando si gioca così tanto. Sarà una gara difficile anche quella di CL col Kairat, davanti al nostro pubblico e faremo di tutto per vincere.

(Fonte: ITV)

 

