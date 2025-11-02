Il calciatore di Chivu ha commentato la gara del Bentegodi ai microfoni di Inter TV

Eva A. Provenzano Caporedattore 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 15:15)

Alla fine della gara contro il Verona, Piotr Zielinski, che ha segnato il gol dell'uno a zero dell'Intersu palla inattiva colpendo al volo una palla da calcio d'angolo servita da Calhanoglu, ha parlato ai microfoni di Inter Tv.

«Vittoria fondamentale, non è facile giocare a quest'ora e loro ci hanno creato tanti problemi, siamo riusciti a vincere siamo contenti e andiamo avanti», ha detto il centrocampista.

-Il gol come è nato?

Ieri, è stato provato in allenamento. Palombo studia queste cose e vari campionati, vede certe opportuinità, lo abbiamo provato ieri. Bellissima palla di Calhanoglu e gran gol. Dobbiamo lavorare su questo punto di forza nostra perché abbiamo ottimi battitori e possiamo sfruttare queste possibilità.

-Mai mollato, vincere gare così sporche dà fiducia...

Si ovviamente, ogni partita non si può vincere "in bellezza". Ci saranno anche partite così, con della sofferenza. Abbiamo vinto e siamo contenti: si poteva fare meglio, ma qualcosa abbiamo creato, potevamo segnare di più ma alla fine abbiamo vinto e conta questo.

-Concentrati già sulla prossima...

Già pensiamo alla CL è così quando si gioca così tanto. Sarà una gara difficile anche quella di CL col Kairat, davanti al nostro pubblico e faremo di tutto per vincere.

(Fonte: ITV)