Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Cagliari: "Sono molto felice nella squadra, i compagni sono fantastici e anche lo staff mi aiuta molto: c'è il clima giusto.
Akanji: “Felice qui all’Inter, compagni fantastici. Obiettivi? Pensiamo partita per partita”
Aver vinto le scorse due ci dà fiducia, quella prima non è andata bene: vogliamo i tre punti stasera, siamo molto concentrati, l'avversario è molto duro. L'obiettivo dell'Inter? Prendiamo partita per partita, poi vedremo cosa succede: dobbiamo pensare ad adesso, ci sono moltissime partite".
