FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Akanji: “Felice qui all’Inter, compagni fantastici. Obiettivi? Pensiamo partita per partita”

news

Akanji: “Felice qui all’Inter, compagni fantastici. Obiettivi? Pensiamo partita per partita”

Akanji: “Felice qui all’Inter, compagni fantastici. Obiettivi? Pensiamo partita per partita” - immagine 1
Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Cagliari
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Cagliari: "Sono molto felice nella squadra, i compagni sono fantastici e anche lo staff mi aiuta molto: c'è il clima giusto.

Akanji: “Felice qui all’Inter, compagni fantastici. Obiettivi? Pensiamo partita per partita”- immagine 2
Getty Images

Aver vinto le scorse due ci dà fiducia, quella prima non è andata bene: vogliamo i tre punti stasera, siamo molto concentrati, l'avversario è molto duro. L'obiettivo dell'Inter? Prendiamo partita per partita, poi vedremo cosa succede: dobbiamo pensare ad adesso, ci sono moltissime partite".

Leggi anche
Marotta: “Martinez e non Sommer? La stagione è lunga. Stadio? Questo il nostro auspicio....
Marotta: “In 10 anni costruiti 53 stadi, in Italia solo 2! Chivu? Commenti azzardati da...

© RIPRODUZIONE RISERVATA