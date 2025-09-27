Marotta: “In 10 anni costruiti 53 stadi, in Italia solo 2! Chivu? Commenti azzardati da chi…”

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Cagliari. Ecco le sue parole

Marco Astori Redattore 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 20:29)

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Cagliari. Ecco le sue parole: "L'impressione su Chivu è molto positiva: lo conoscevamo bene. Non è stato solo un calciatore vincente ma anche un ottimo allenatore nelle giovanili. A Parma ha dato risultati e questo depone, il suo profilo è adatto al nostro modello partito quest'anno, un nuovo ciclo: sta lavorando molto bene. Trovo azzardate alcune valutazioni da chi non vive la quotidianità: l'allenatore non è solo quello della domenica, ma è quello che lavora in settimana. Lui in tutti gli aspetti supera nettamente la sufficienza, siamo contenti.

Io ho le spalle tantissimi anni, sono anche un po' stanco ma ho uno strumento importante come l'esperienza, che va di passo con la competenza. Noi lavoriamo molto bene insieme sia nel rapporto con la proprietà che tra noi: tutte le decisioni sono state prese insieme, deve essere così. Io sono fautore della delega, una società moderna deve decidere collegialmente.

San Siro? Spero che i nostri politici capiscano che Milano ha l'esigenza di un nuovo stadio, o perlomeno Inter e Milan. Noi vorremmo trasformare questa esigenza in un patrimonio per Milano: è giusto che la prelazione della costruzione del nuovo stadio sia vista all'interno del Comune. Se non fosse così, dovremo colmare quest'esigenza, che rappresenta un gap coi competitor europei: lo rappresenta con tutti, negli ultimi 10 anni sono stati costruiti 53 stadi, in Italia solo 2. Da noi lo stadio trova difficoltà ad essere realizzato".