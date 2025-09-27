A pochi minuti dal fischio d'inizio di Cagliari-Inter , Beppe Marotta ha parlato della gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del dirigente nerazzurro: "Martinez in porta? Sommer è un grande portiere, solo che l'allenatore applica le sue logiche giustamente la stagione è molto lunga. Il fatto che giochi Martinez significa dare spazio a una realtà positiva, un giocatore che si allena sempre con grande professionalità. Sommer rimane il portiere titolare. Luis Henrique? Sono cinque elementi che hanno l'età media di 21 anni e mezzo, il loro utilizzo deve essere graduale e fatto con una logica".

"Oggi è il turno di Luis Henrique, la scorsa settimana di Pio Esposito e Sucic, credo che ci sia spazio. Abbiamo deciso di investire su profili precisi e lo abbiamo fatto. Stadio? Credo che rappresenta una grande esigenza per Inter e Milan. Ci aspettiamo e speriamo di poter concludere il nuovo stadio a Milano. Se così non fosse, dovremo rivolgerci altrove. L'auspicio è che l al prossima settimana si faccia un passo avanti".