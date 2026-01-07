L'allenatore nerazzurro ha parlato di quanto successo nella gara contro il Parma che vale il primo posto in classifica a +4 dal Napoli a tre giorni dallo scontro diretto

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 gennaio - 23:34

Due a zero e primo posto in classifica a +4 dal Napoli a pochi giorni dallo scontro diretto che si giocherà a San Siro, l'11 gennaio. L'Inter vola al primo posto con le reti di Dimarco (annullata inizialmente per un fuorigioco inesistente e assegnata dopo revisione al VAR) e Thuram (arrivato dopo un gol annullato per un suo fallo di mano nell'azione che aveva portato al gol di Bonny ispirato da Barella). Una vittoria convincente e costruita dalla squadra nerazzurra con pazienza in mezzo alla nebbia e al gelo del Tardini.

Alla fine della sfida, ai microfoni di Skysport, Cristian Chivu ha commentato quanto successo nei novanta minuti. Queste le sue parole: «Devi sempre dimostrare in un campo non semplice da giocare. Abbiamo fatto una gara seria, di maturità, abbiamo cercato di essere dominanti, non è facile giocare in dieci sotto la linea della palla. Alla fine quello che conta è sempre la vittoria, l'atteggiamento dei ragazzi che è stato eccezionale».

-Lo scontro diretto in arrivo, +4, momenti di passaggio importanti?

Belle le statistiche da leggere, ma conta l'atteggiamento della squadra, ambizione e voglia di portare avanti una stagione dove le ambizioni ci sono. Non ci sono gare da sottovalutare: le insidie sono sempre dietro l'angolo.

-La partita ti ha posto problematiche interessante...

Ogni pallone che rischi, ogni pallone che intercettano ti ripartono, hanno velocità con i loro giocatori là davanti. Siamo stati bravi a non concedere troppo in ripartenza, potevamo avere più pazienza, fare più cross di qualità, potevamo farli meglio.

-Inter bene sulle preventive: Akanji guida bene la difesa, giocatore importante...

Lui quanto Bisseck, Acerbi, de Vrij, Carlos ha fatto una grande partita, regge la velocità e tappa ogni buco. Non è semplice giocare contro un blocco basso, devi tenere la tensione ai massimi livelli. Spostare la palla a volte si rischia di compiacersi e ti prendi rischi pericolosi. Dal punto di vista dell'atteggiamento sono molto contento.

Fonte: SS24