Chivu a InterTV: “Questi ragazzi ci mettono cuore e mente. Conosciamo il valore del Napoli e…”

Sarà un mese, quello di gennaio, senza tregua per la squadra di Chivu che dopo aver superato il Bologna questa volta espugna anche il Tardini di Parma da sempre avaro di soddisfazioni. La squadra di Chivu trascinata dalle reti di Dimarco e Thuram blinda il primo posto in classifica. Queste le parole di mister Chivu nel post partita rilasciate da ai microfono di InterTV: "Una squadra matura che capisce quello che ti concede l'avversario, come si deve agire, senza perdere identità. Oggi abbiamo fatto una gara matura, ci siamo messi nelle condizioni di segnare consapevoli che potessero partirci per farci male, alla fine l'abbiamo sbloccata in un momento importante e nonostante gli errori siamo risuciti a fare il secondo gol. Siamo stati maturi e bravi a fare le preventive, magari abbiamo subito quella transizione nel primo tempo ma una prova di maturità dei miei ragazzi. La Serie A non è semplice, devi sempre meritare di vincere, capire i momenti nonostante ogni gara sia diversa e questi ragazzi sono bravi, lavorano sodo e tanto ci mettono cuore e mente hanno desiderio di essere competitivi per tutta la stagione. L'Inter continua a battere colpo su colpo, non è finito ancora il girone d'andata, sappiamo il valore del Napoli che affronteremo domenica e faremo del nostro meglio per dire la nostra in questa stagione"