Akanji: “Inter, potevo arrivare anche prima: voglio vincere il più possibile e…”

Lunga intervista di Manuel Akanji che si racconta a tutto tondo, dall'inizio della sua carriera fino all'arrivo all'Inter
L'ex City ha iniziato il suo racconto da Wiesendangen: "E' la mia città, non dove sono nato, ma mi ci sono trasferito davvero poco dopo, qualche settimana dopo che sono nato, ci siamo trasferiti tutti lì. Ho vissuto lì fino a 19-20 anni, è dove sono cresciuto e dove ho iniziato a giocare a calcio. Vedevo mio padre farlo, penso di aver iniziato intorno ai 6 anni, ho iniziato con una delle mie sorelle che ha tre anni più di me. È da un po' che non torno in Svizzera, nessuno della mia famiglia vive lì, si sono trasferiti tutti altrove però resterà nel mio cuore sempre. Non ricordo la prima partita giocata ma mi piaceva quel posto, oltre ai miei amici di scuola. Ho giocato lì fino a 11 anni, poi ho cambiato squadra"
