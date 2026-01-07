Ai microfoni di DAZN, il difensore dell'Inter Manuel Akanji ha parlato così dopo la vittoria per 2-0 contro il Parma: “Molto soddisfatto della prestazione, hanno avuto solo un’occasione, noi molte chance e sono molto contento.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Akanji: “Sono felice, do il massimo per Chivu. Qui rispetto alla Premier…”
news
Akanji: “Sono felice, do il massimo per Chivu. Qui rispetto alla Premier…”
Ai microfoni di DAZN, il difensore dell'Inter Manuel Akanji ha parlato così dopo la vittoria per 2-0 contro il Parma
Voglio essere una soluzione per Chivu, cerco di dare il massimo. Umile? Sono abbastanza umile io sì.
Differenze tra A e Premier? Là si segna qualche gol in più, oggi dopo il gol c’erano meno spazi.
Io con gli stessi capelli di Thuram? Per la prossima partita avrò un’acconciatura diversa”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA