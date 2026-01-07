È un Inter diversa quella che arriva a questa partita rispetto alla partita di andate? Un Inter più consapevole, più forte?

"Il campo è sempre quello che dimostra certe valutazioni. Noi siamo consapevoli del fatto che la strada è ancora lunga, che dobbiamo lavorare tanto, che dobbiamo mantenere un atteggiamento giusto per quanto riguarda l'approccio alle partite. Perché le partite in Serie A non sono mai semplici, a prescindere dall'avversario che tu affronti. Perché bisogna sempre dimostrare quello che è il tuo reale valore. Bisogna essere maturi, concreti. Bisogna tirare fuori la qualità, il coraggio. Tanti aggettivi che poi ti portano a fare una stagione competitiva. Questo è stato il nostro desiderio da quando abbiamo iniziato questa stagione. Continuiamo a lavorare per mantenere le nostre aspettative, le nostre ambizioni".

Ma quanto è curioso di mettere un timbro definitivo sull'Inter nella grandissima sfida, quella contro il Napoli?

"Non è finito nemmeno il girone di andata, perché dobbiamo recuperare una partita contro il Lecce. Sarà la prima del girone di ritorno. Ovvio che siamo tutti consapevoli dell'importanza della partita contro il Napoli, perché poi siamo a metà stagione e ogni punto è importante, ogni partita diventa importante e siamo consapevoli di questo fatto".

Qual è la caratteristica che tu ritieni dell'Inter che possa mettere in difficoltà il Napoli e qual è la caratteristica invece del Napoli che può creare difficoltà all'Inter?

"Sono due squadre che hanno molta intensità. Hanno anche un valore individuale che li permette di fare determinate cose. Cioè da fare i complimenti a quello che stanno facendo, come dobbiamo fare i complimenti al Milan, come dobbiamo fare i complimenti alla Juve, magari anche al Como, visto che Cesc ogni tanto o ieri ha citato me in questa lotta. Ma io faccio i complimenti e lo metto anche lui dentro, perché stanno facendo una grande stagione. Ecco, come la Roma anche. Il campionato è questo. Poi è sempre il campo, sono i 95-100 minuti che portano avanti quello che è la crescita di una squadra, quello che è la maturità di una squadra. E siamo sì, a noi credo, anche il Napoli, consapevoli del fatto che si affronteranno due squadre che hanno un valore importante per quanto riguarda non solo la Serie A".