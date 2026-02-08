Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 5-0 contro il Sassuolo , Manuel Akanji , giocatore dell'Inter, ha commentato così la prestazione nerazzurra: "Primo gol? E' stata una vittoria molto importante e una bella prestazione: non è stato semplice come sembra, il primo tempo è stato equilibrato, Poi nel secondo abbiamo spinto e poi dopo il rosso la partita è finita per loro: ottimo risultato.

Vogliamo vincere lo scudetto e bisogna vincere per restare in cima fino a fine anno: dobbiamo concentrarci su noi stessi per vincere le nostre partite e saremo campioni. Gol su angolo? E' un grande vantaggio quando vai in area e sai che la palla arriva nel posto che vuoi: i calci piazzati sono molto importanti per vincere. Non stavamo giocando benissimo e ci siamo trovati dal nulla avanti con un angolo: palla perfetta e Bisseck in anticipo. E questo può cambiare una partita.