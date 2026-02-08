FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Akanji: “Vogliamo vincere lo scudetto e per farlo vanno vinte le partite! Saremo campioni se…”

news

Akanji: “Vogliamo vincere lo scudetto e per farlo vanno vinte le partite! Saremo campioni se…”

Akanji: “Vogliamo vincere lo scudetto e per farlo vanno vinte le partite! Saremo campioni se…” - immagine 1
Ai microfoni di Sky Sport dopo il 5-0 contro il Sassuolo, Manuel Akanji, giocatore dell'Inter, ha commentato così la prestazione nerazzurra
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 5-0 contro il Sassuolo, Manuel Akanji, giocatore dell'Inter, ha commentato così la prestazione nerazzurra: "Primo gol? E' stata una vittoria molto importante e una bella prestazione: non è stato semplice come sembra, il primo tempo è stato equilibrato, Poi nel secondo abbiamo spinto e poi dopo il rosso la partita è finita per loro: ottimo risultato.

Akanji: “Vogliamo vincere lo scudetto e per farlo vanno vinte le partite! Saremo campioni se…”- immagine 2
Getty Images

Vogliamo vincere lo scudetto e bisogna vincere per restare in cima fino a fine anno: dobbiamo concentrarci su noi stessi per vincere le nostre partite e saremo campioni. Gol su angolo? E' un grande vantaggio quando vai in area e sai che la palla arriva nel posto che vuoi: i calci piazzati sono molto importanti per vincere. Non stavamo giocando benissimo e ci siamo trovati dal nulla avanti con un angolo: palla perfetta e Bisseck in anticipo. E questo può cambiare una partita.

LEGGI ANCHE

Akanji: “Vogliamo vincere lo scudetto e per farlo vanno vinte le partite! Saremo campioni se…”- immagine 3
Getty Images

Difendere a campo aperto? E' importante farci trovare pronti quando perdiamo la palla, cerchiamo di non prendere contropiede: io cerco di organizzare al meglio. Ma abbiamo un'ottima velocità e normalmente riusciamo a tenere il passo degli attaccanti: ma tutta la squadra deve arretrare. Dobbiamo lavorarci perché dobbiamo essere pronti a stroncare questi attacchi".

Leggi anche
Dimarco: “Momento più decisivo della mia carriera. Conta a maggio essere lì davanti”
Lautaro: “171 gol? Sono felicissimo. Dimarco tra i migliori quinti. Sposta le partite”

© RIPRODUZIONE RISERVATA