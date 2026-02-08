Dopo la vittoria contro il Sassuolo per cinque a zero, a Dazn le parole del capitano nerazzurro

Cinque a zero a Reggio Emilia e un momentaneo + 8 dal Milan (che ha una gara in meno) in attesa della prossima sfida con una big, la Juve di Spalletti che arriverà a San Siro sabato 14 febbraio. Alla fine della partita vinta dall'Inter contro il Sassuolo, ai microfoni di DAZN arrivano le parole di capitan Lautaro.

-171 gol con l'Inter e sei sul podio: importantissimo, storico. Cosa pensi, forse non sappiamo quanto vale Lautaro per l'Inter?

L'importante sono gli obiettivi collettivi. Poi questo è un traguardo importante per me e per la mia carriera, per il mio passato, per quello che ho passato da piccolo, per tutto l'aiuto della mia famiglia. Sono felicissimo, vuol dire tanto per me, per la mia carriera, per quello che ho superato da piccolo.

-Il quinto migliore è Dimarco?

Sicuramente oggi è tra i migliori, è un momento decisivo e lui sposta le partite. È un vantaggio e ne approfittiamo, spero tenga questa forma fino alla fine. La squadra è importante ma il livello individuale sposta le partite e lui lo sta facendo. Siamo contenti.

-Inizia un mese delicatissimo: Bodo, Juve, Milan e scontri diretti. Mese decisivo?

Abbiamo perso punti in gare importanti ma la prestazione c'è sempre stata. Dobbiamo migliorare nei dettagli per fare risultato. Dobbiamo sempre lavorare a testa bassa, pedalare, dare il 100%. Siamo in un grande momento, con lo staff lavoriamo sul recupero. Questo vuol dire tanto e siamo contenti della stagione che stiamo facendo.

