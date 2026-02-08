FC Inter 1908
Dimarco: “Momento più decisivo della mia carriera. Conta a maggio essere lì davanti”

A Sky Sport dopo il 5-0 contro il Sassuolo, Federico Dimarco, giocatore dell'Inter, ha commentato così la prestazione nerazzurra
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 5-0 contro il Sassuolo, Federico Dimarco, giocatore dell'Inter, ha commentato così la prestazione nerazzurra: "Momento più bello della mia carriera? Di momenti belli ne ho passati anche prima, forse è il più decisivo.

Ma conta la squadra e arrivare a maggio ed essere lì davanti".

 

