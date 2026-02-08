A Sky Sport dopo il 5-0 contro il Sassuolo, Federico Dimarco, giocatore dell'Inter, ha commentato così la prestazione nerazzurra

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il 5-0 contro il Sassuolo, Federico Dimarco, giocatore dell'Inter, ha commentato così la prestazione nerazzurra: "Momento più bello della mia carriera? Di momenti belli ne ho passati anche prima, forse è il più decisivo.