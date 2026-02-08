«Matic mi ha perso, c'è stato un blocco e ho dovuto solo spingere la palla in rete. Palla perfetta di Dimarco ma ero stranamente libero dalla marcatura e ho segnato. Sono felice per questo». Così Manuel Akanji, su Dazn, ha spiegato così la rete segnata su assist di Federico nella gara contro il Sassuolo.
Akanji: "Il gol? Matic mi ha perso. Ma tra la rete segnata e il clean-sheet…"
Akanji: “Il gol? Matic mi ha perso. Ma tra la rete segnata e il clean-sheet…”
Le parole del calciatore nerazzurro, che ha segnato un gol nel cinque a zero riflilato dall'Inter al Sassuolo, ai microfoni di DAZN
-Hai segnato e sarai felice ma sei felice anche per i gol non incassati?
Penso che sia bello segnare un gol. Ma per me che sono un difensore, se devo scegliere, prendo il clean-sheet.
-Capisci l'italiano ora? So che tifi Atlanta Falcons e che segui che segui l'NFL e ne parli con Chivu. Per chi tiferai al Super Bowl?
Sì, ne parliamo spesso con Chivu. Lo guarderò con Bisseck e credo che tra i New England Patriots e i Seaweks, vinceranno i Seaweks: ho la maglietta a casa.
(Fonte: DAZN)
