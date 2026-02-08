Cristian Chivu commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria dell'Inter per 5-0 contro il Sassuolo: ecco le sue parole

Alessandro Cosattini Redattore 8 febbraio 2026 (modifica il 8 febbraio 2026 | 20:21)

"Ingrediente nuovo ogni partita per l'Inter? Testimonia la nostra crescita, la maturità di capire i momenti della partita, reggere anche la pressione avversaria nei primi minuti, capire cosa fare, trovare concretezza sotto porta. Al primo tiro fatto l'abbiamo sbloccata, sono piccoli dettagli importanti, fanno la differenza. Nei primi minuti il Sassuolo ci ha messo in difficoltà con le verticalizzazioni, siamo stati in partita, abbiamo capito i momenti.

Il margine in classifica quanto importante per arrivare a maggio? Riconoscere il momento, la crescita, quanto fatto di buono negli ultimi mesi ma anche da inizio stagione. Abbiamo avuto anche momenti in cui non siamo stati dominanti ma continuiamo a lavorare e stare sul pezzo, umiltà e piedi per terra, il campionato è ancora lungo e ci sono tante squadre in ballo. Vediamo come siamo messi a marzo/aprile, abbiamo voglia matta di essere competitivi, lo facciamo attraverso lavoro e fame.

Step in più con le big? Serve prima di tutto capire che non siamo perfetti, possiamo essere messi in difficoltà. Consapevoli di cosa siamo diventati e cosa vogliamo essere, come lavoriamo per migliorare, ci sono ancora margini. A volte le partite le porti a casa con le prestazioni, altre no, a volte perdi con la prestazione. Avanti con convinzione, il campionato è una maratona, i 3 punti vanno fatti, non importa contro chi e come, bisogna arrivare al dunque, manca tanto a fine stagione. 14 partite se non sbaglio, tanti punti in palio, dobbiamo essere la migliore versione nostra, consapevoli che a volte basta cosa portiamo in campo e altre no, sempre a testa alta e con la schiena dritta, siamo l'Inter e vogliamo essere competitivi fino a fine maggio".