"Abbiamo capito il momento della partita: abbiamo subito la loro intensità e verticalità, ma abbiamo tenuto botta e colpito nei momenti giusti. Il cinismo e la concretezza diventano importanti quando si cresce: questa squadra è più matura, consapevole, pronta ad accettare e ad adeguarsi ai momenti della partita, quando si è in difficoltà. C'è tanta consapevolezza del loro fatto e di quello che vogliamo fare. Non dobbiamo dimenticarci da dove veniamo e cosa abbiamo fatto per arrivare qui: non dobbiamo avere paura di niente. Si può migliorare senza l'ossessione della perfezione, che non esiste. Il campionato è ancora lungo, questo è un periodo importante, siamo a metà maratona. Dobbiamo mantenere la maturità e l'ambizione. Può essere il girone di Frattesi, di Diouf, di tutto il gruppo che lavora sodo e che vuole essere protagonista. Abbiamo bisogno di tutti".