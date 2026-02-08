Una grande vittoria (un'altra) per l'Inter di Chivu, che passa 5-0 contro il Sassuolo e vola a +8 momentaneamente sul Milan. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro a DAZN:
news
Chivu a DAZN: “Questa squadra è più matura, non abbiamo paura di niente. Inter-Juve…”
"Abbiamo capito il momento della partita: abbiamo subito la loro intensità e verticalità, ma abbiamo tenuto botta e colpito nei momenti giusti. Il cinismo e la concretezza diventano importanti quando si cresce: questa squadra è più matura, consapevole, pronta ad accettare e ad adeguarsi ai momenti della partita, quando si è in difficoltà. C'è tanta consapevolezza del loro fatto e di quello che vogliamo fare. Non dobbiamo dimenticarci da dove veniamo e cosa abbiamo fatto per arrivare qui: non dobbiamo avere paura di niente. Si può migliorare senza l'ossessione della perfezione, che non esiste. Il campionato è ancora lungo, questo è un periodo importante, siamo a metà maratona. Dobbiamo mantenere la maturità e l'ambizione. Può essere il girone di Frattesi, di Diouf, di tutto il gruppo che lavora sodo e che vuole essere protagonista. Abbiamo bisogno di tutti".
"Percentuale scudetto? Per me zero. Ci sono tante squadre che vogliono la nostra stessa cosa, c'è ancora da faticare e lavorare. Inter-Juventus? Partita come tutte le altre, tre punti in palio. Le aspettative sono sempre alte, ma io mi tengo la maturità di questo gruppo, che ha ambizione e vuole essere competitivo. Sarà la prima settimana in cui avremo quattro allenamenti di fila, ma ci presenteremo con voglia e ambizione".
(Fonte: DAZN)
© RIPRODUZIONE RISERVATA