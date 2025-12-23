Ebenezer Akinsanmiro è uno dei protagonisti in positivo della stagione del Pisa. Le prestazioni del centrocampista, in prestito dall'Inter, gli sono valse la prima convocazione nella nazionale maggiore nigeriana. "Mi sento molto emozionato. Allo stesso tempo mi sento sorpreso, ma sono davvero felice di essere qui oggi. Ovviamente per ogni giocatore è un sogno giocare nella nazionale del proprio Paese", dice il giocatore intervistato da Elegbete Tv .

"Sono rimasto sorpreso perché abbiamo tantissimi giocatori forti a livello globale. Quindi mi sento molto sorpreso per questo, perché guardando il mio percorso, dall’inizio da quando ho iniziato a giocare a calcio, è stato un po’ come vivere due fasi diverse. Questo mi fa sentire ancora più sorpreso. Continuare a giocare in Italia? Sì, mi piacerebbe continuare a giocare nel campionato italiano e naturalmente mi piacerebbe anche tornare a giocare all’Inter, non mi dispiacerebbe, ma non so cosa riserva il futuro. Chi è il tuo giocatore preferito all’Inter? Il mio giocatore preferito è Calhanoglu".