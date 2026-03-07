L'ex centrocampista del Milan e della Nazionale ha presentato i temi principali della stracittadina milanese

Fabio Alampi Redattore 7 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 20:46)

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan e della Nazionale, ha presentato i temi principali del derby di Milano ai microfoni di Repubblica: "Se vince l'Inter, è una sentenza: 13 punti di distacco a 10 giornate dalla fine sarebbero troppi. Ma anche se perde, non è che automaticamente si riapra il campionato".

C'è tanta differenza?

"Sono prima e seconda con merito, ma l'Inter è più consolidata. Il Milan ha cambiato tanto, la società si è messa in discussione. Ora a livello sportivo ha due punti fermi, Tare e Allegri, un eccellente gestore, nessuno può dubitarne. Certo, il mercato lo fa il club".

Anche l'Inter ha cambiato allenatore.

"Chivu ha alle spalle la stessa guida societaria, lo stesso ds Ausilio e più o meno gli stessi giocatori. È un bel vantaggio".

Marotta presidente batte Furlani ad.

"Marotta ha un lunghissimo vissuto nel calcio, Furlani un'altra estrazione lavorativa".

Però l'Inter è uscita dalla Champions col Bodø.

"Siamo indietro. Gli altri sono più veloci e spavaldi. Noi scimmiottiamo il tikitaka: non trasmettiamo emozioni. Non saltiamo l'uomo, i passaggi sono quasi tutti laterali, il gioco è lento".

Chi è l'uomo che può portare l'Italia al Mondiale?

"Mi viene male a pensare che Donnarumma non ne abbia ancora giocato uno. Poi dico Tonali, Calafiori, Barella, Dimarco. E mi aspetto Bastoni leader. Con l'esultanza al rosso di Kalulu sa di avere sbagliato. Ma chi, tra gli ex calciatori, può scagliare la prima pietra?".