Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan e della Nazionale, ha presentato i temi principali del derby di Milano ai microfoni di Repubblica: "Se vince l'Inter, è una sentenza: 13 punti di distacco a 10 giornate dalla fine sarebbero troppi. Ma anche se perde, non è che automaticamente si riapra il campionato".
Albertini: “Derby? Se vince l’Inter, sentenza scudetto. Chivu ha un vantaggio. E Bastoni…”
C'è tanta differenza?
"Sono prima e seconda con merito, ma l'Inter è più consolidata. Il Milan ha cambiato tanto, la società si è messa in discussione. Ora a livello sportivo ha due punti fermi, Tare e Allegri, un eccellente gestore, nessuno può dubitarne. Certo, il mercato lo fa il club".
Anche l'Inter ha cambiato allenatore.
"Chivu ha alle spalle la stessa guida societaria, lo stesso ds Ausilio e più o meno gli stessi giocatori. È un bel vantaggio".
Marotta presidente batte Furlani ad.
"Marotta ha un lunghissimo vissuto nel calcio, Furlani un'altra estrazione lavorativa".
Però l'Inter è uscita dalla Champions col Bodø.
"Siamo indietro. Gli altri sono più veloci e spavaldi. Noi scimmiottiamo il tikitaka: non trasmettiamo emozioni. Non saltiamo l'uomo, i passaggi sono quasi tutti laterali, il gioco è lento".
Chi è l'uomo che può portare l'Italia al Mondiale?
"Mi viene male a pensare che Donnarumma non ne abbia ancora giocato uno. Poi dico Tonali, Calafiori, Barella, Dimarco. E mi aspetto Bastoni leader. Con l'esultanza al rosso di Kalulu sa di avere sbagliato. Ma chi, tra gli ex calciatori, può scagliare la prima pietra?".
