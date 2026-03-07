Tra i tanti giocatori che in questa stagione stanno brillando al Bruges, ce n'è uno in particolare che ha attirato l'attenzione di grandi club: Aleksandar Stankovic. Ceduto dall'Inter per 10 milioni di euro la scorsa estate, i nerazzurri possono riportare il centrocampista a Milano, il prezzo di riacquisto è di 23 milioni di euro. Stankovic non ha mai nascosto che il suo sogno sarebbe quello di tornare a vestire la maglia dell'Inter, anche se al momento è concentrato sul finale di stagione.