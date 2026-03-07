Tra i tanti giocatori che in questa stagione stanno brillando al Bruges, ce n'è uno in particolare che ha attirato l'attenzione di grandi club: Aleksandar Stankovic. Ceduto dall'Inter per 10 milioni di euro la scorsa estate, i nerazzurri possono riportare il centrocampista a Milano, il prezzo di riacquisto è di 23 milioni di euro. Stankovic non ha mai nascosto che il suo sogno sarebbe quello di tornare a vestire la maglia dell'Inter, anche se al momento è concentrato sul finale di stagione.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Stankovic: “Decide l’Inter. Sono un grande tifoso e sono pronto a tante cose, quindi perché…”
news
Stankovic: “Decide l’Inter. Sono un grande tifoso e sono pronto a tante cose, quindi perché…”
Intervenuto ai microfoni di Dazn, il centrocampista è tornato a parlare del suo futuro
"Non dipende da me. Tutti conoscono la mia situazione riguardo al contratto e alla clausola di riacquisto. Dipende da entrambi i club, dall'Inter, non da me", ha detto il serbo ai microfoni di Dazn.
"Tornare a Milano? Mi sento pronto a tutto. Sono pronto a tante cose, quindi perché non a questa eventualità? Non posso nasconderlo; sono un grande tifoso dell'Inter. Ma ora indosso la maglia del Club Brugge e sono il loro primo tifoso". Insomma, Stankovic rimanda ogni discorso legato al futuro alla fine della stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA