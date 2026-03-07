FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Spalletti: “Perin-Di Gregorio? Cosa normale, gli ho detto… Vlahovic? Calciatori così…”

news

Spalletti: “Perin-Di Gregorio? Cosa normale, gli ho detto… Vlahovic? Calciatori così…”

Spalletti: “Perin-Di Gregorio? Cosa normale, gli ho detto… Vlahovic? Calciatori così…” - immagine 1
Le dichiarazioni dell'allenatore della Juventus prima della sfida contro il Pisa di campionato all'Allianz Stadium
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e DAZN prima del fischio d'inizio della sfida contro il Pisa, in programma alle 20:45 all'Allianz Stadium e valida per la 28esima giornata di Serie A.

Di seguito le sue dichiarazioni:

Il regalo?

"È scontato... a me è capitato nella mia vita, essendo esperto di compleanno, di passarli da tutte le parti del mondo e con persone diversissime, oggi sono contento di passarlo qui con i miei calciatori e siccome non mi hanno fatto il regalo, mi piacerebbe avere una foto di fine partite dove loro cantano insieme alla nostra Curva".

Spalletti: “Perin-Di Gregorio? Cosa normale, gli ho detto… Vlahovic? Calciatori così…”- immagine 2
Getty Images

Il pari con la Roma ha dato una spinta importante?

"Sì, ma è chiaro che quando poi si vanno a fare le statistiche, parlano di numero, ma non del perchè sono arrivati questi numeri, per cui dentro ci sono delle valutazioni e il fatto che il pubblico ci sia così vicino anche in questo momento, dove non abbiamo portato a casa quello che dobbimao fare, è segno che abbiamo mandato dei segnali e loro sono la nostra statistica più importante. Poi per quanto riguarda quello che bisogna fare, noi la partita dobbiamo vincerla, tutte le partite dobbiamo vincerle prima dentro noi stessi e poi dentro il campo".

Nessun rischio superficialità?

"No, perchè questa partita ti misura e siccome ho a che fare con dei ragazzi intelligenti e lo so che la sentono questa situazione, perchè mentre oggi tutto ti può sembrare facile, invece non è così, per cui essere nelle condizioni di eseguire quello che vuole il momento diventa fondamentale, perchè non si parla di futuro, si parla di quello che sono i dettagli delle partite. Tu lo crei attraverso la tua mentalità, la tua autodisciplina, momento dopo momento, giorno dopo giorno, non... ora andremo a fare chissà che cosa".

Spalletti: “Perin-Di Gregorio? Cosa normale, gli ho detto… Vlahovic? Calciatori così…”- immagine 3
Getty Images

Perin e Di Gregorio?

"Perin è una cosa normale, non li metto in tensione tutti e due: gliel'ho proprio detto che qualche partita ora si dava la possibilità di rifiatare all'altro e poi a lui di far vedere le sue qualità. Per cui per oggi è così, dalla prossima si valuta in maniera differente.

Vlahovic?

"Vlahovic è una roba che conoscete più voi di me, è quello che il vostro pensiero che mi racconta che bisogna tenerne conto di calciatori così".

Leggi anche
Stankovic: “Decide l’Inter. Sono un grande tifoso e sono pronto a tante cose, quindi...
Pisacane elogia Seba Esposito: “Ha sofferto tanto in questo periodo, voglio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA