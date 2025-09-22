Albertini: “Milan non può, ma deve lottare per lo scudetto. Dopo le prime giornate si è capito…”

L'ex centrocampista del Milan, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulle possibilità del Milan di vincere il campionato

L'ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulle possibilità del Milan di vincere il campionato:

Albertini, il campionato è iniziato da poco, ma vincendo tre partite di fila, il Milan ha lanciato un messaggio anche in chiave scudetto?

«Il Milan non può ma deve lottare per lo scudetto. Quando indossi la maglia rossonera sei obbligato a puntare al massimo, anche per capire l’anno dopo cosa ti manca. La gestione dei momenti durante la stagione è un’incognita per tutti, ma queste prime giornate hanno fatto capire che il Diavolo può stare in alto».