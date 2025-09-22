FC Inter 1908
Pallone d’Oro, Dumfries: “Vincerà Dembélé”. Sommer: “Difficile battere Donnarumma”

Le dichiarazioni rilasciate dai due calciatore nerazzurri in occasione della premiazione del Pallone d'Oro
Alessandro De Felice
Presenti al teatro Chatelet di Parigi, i calciatori dell'Inter Denzel Dumfries e Yann Sommer hanno rilasciato alcune dichiarazioni.

L'olandese si è piazzato al 25° posto:  "Sono molto felice di essere qui, per me è la prima volta. Non vedo l'ora che la cerimonia cominci per godermi questo momento. Penso che il Pallone d'oro lo vincerà Dembélé".

Poi ha parlato anche Sommer: "È un grande onore essere qui, ma penso sarà difficile battere la concorrenza di Donnarumma. Il premio del miglior portiere lo vincerà lui, ma ha fatto una grande stagione". (AG)

